В Інституті нацпам’яті відновлення пам’яток дружби України та Росії назвали «цинічним актом»

Встановлення пам’ятних знаків на честь дружби народів України та Росії можу бути розцінене як цинічний акт, заявили в Українському інституті національної пам’яті у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Встановлення/відновлення будь-яких пам’ятних знаків на честь «дружби народів» є недоречним і може бути розцінене як цинічний акт, принаймні до повного припинення збройної агресії та окупації Росією територій України, а також принесення першою офіційних вибачень та сплати репарацій», – мовиться в повідомленні.

В Інституті нацпам’яті не прокоментували встановлення такого пам’ятника на Харківщині. За даними депутата від ОПЗЖ Харківської міськради Андрія Лесика, поблизу Харкова депутати від «Опозиційної платформи – За життя» відновили пам’ятний знак дружби українського і російського народів, проте згодом невідомі у масках його знесли.

12 липня на сайті Кремля опублікували статтю президента Росії, яка починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичну концепцію, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси ... від Ладоги, Новгорода, Пскова в Київ і Чернігів – були об’єднані однією мовою».

Українські експерти загалом розцінили текст як спецоперацію проти України.