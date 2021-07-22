МЗС: Україна не долучалася до погодження домовленостей США і Німеччини щодо «Північного потоку-2»

Українська сторона не долучалася до переговорів і погодження пакету домовленостей США і Німеччини. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Водночас ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз із боку Росії й посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи загалом. Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія», – заявив Ніколенко.

Він додав, що, на думку МЗС, США і Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз «Північного потоку-2».

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні. Документ має назву «Спільна заява США і Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей».

«Сполучені Штати заявляють про свою підтримку зусиль Німеччини і Франції щодо досягнення миру на сході України в рамках «нормандського» формату. Німеччина активізує свої зусилля в рамках «нормандського» формату, щоб забезпечити виконання Мінських угод», – мовиться в документі.

У заяві вказано: «Якщо Росія спробує використовувати енергоносії як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський союз до ухвалення ефективних заходів, включно із санкціями, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах».

Добудова газопроводу «Північний потік-2» і продовження транзиту російського газу через територію України були темами телефонної розмови, яка відбулася ввечері 21 липня між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним. Це сталося після того, як із Вашингтона надійшли перші повідомлення про те, що США і Німеччина узгодили деталі добудови газопроводу, який постачатиме російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря – в обхід України, Польщі й інших транзитних країн.