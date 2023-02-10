В Україні оголосили відбій другої за день масштабної повітряної тривоги

В більшості регіонів Україні станом на 15:00 10 лютого оголосили відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога раніше лунала по всій країні вдруге за добу.

Вперше масштабну повітряну тривогу оголошували близько 8:30. Після цього в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті, а також про удари по Хмельницькому, Харкову, Запоріжжю.

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Вночі російські війська також завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України – дронами і ракетами С-300. Про удари по інфраструктурі повідомили в Запоріжжі і Харкові. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, по Харківській та Запорізькій областях загарбники запустили до 35 зенітних керованих ракет (С-300).

У Міністерстві енергетики повідомили, що в шести областях України внаслідок чергової масованої ракетної й дронової атаки Росії є влучання в об’єкти теплової й гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, додали у відомстві.