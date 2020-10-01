В Україні сьогодні починається призов до армії

В Україні 1 жовтня починається призов до армії. Про це йшлося в розпорядженні уряду від 23 вересня.

Відповідно до рішення уряду, на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року до Збройних сил України та інших військових формувань буде відправлено 13 570 осіб.

«Із них до Збройних сил України 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, до Державної прикордонної служби України – 500 осіб, до Національної гвардії України – 4970 осіб», – йдеться в повідомленні.

В Україні через епідемію коронавірусу навесні перенесли на пізніше звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, а також строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу.