Євро-2020: оголошено стартовий склад збірної України на матч з Північною Македонією

Тренерський штаб оголосив стартовий склад збірної України на матч з Північною Македонією в рамках групового турніру Євро-2020.

З перших хвилин на полі з’являться: Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв та Микола Матвієнко.

Свій другий поєдинок у групі Україна проведе у Бухаресті. Початок гри – 16:00 за Києвом.

У першому матчі українці поступилися збірній Нідерландів з рахунком 2:3.