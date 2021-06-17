За добу від COVID-19 щепили понад 76 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 16 червня, щеплення від COVID-19 отримали 76 538 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 50 818 людей, повністю імунізовані – 25 720 людей.

Протягом доби працювали 679 мобільних бригад, 933 пункти щеплення.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 702 205 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, з них отримали одну дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 907 685 щеплень.

Минулої доби, 16 червня, в Україні виявили 1188 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 601 людину, одужали – 4 682. Померли 55 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 902 пацієнтів.