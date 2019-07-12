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12 Липень 2019, Київ 21:38
Новини | Події

В Україні на вихідних дощитиме

В Україні найближчими днями очікуються опади

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В Україні на вихідних, 13-14 липня, переважно дощитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра дощі та грози очікуються майже по всій території країни, окрім півдня – там без опадів. Вночі 10-14 градусів тепла, на півдні до +16. Вдень прогнозують 20-24 градуси тепла, у південних регіонах повітря прогріється до +26.

В неділю, 14 липня, без опадів лише на півдні та сході країни, на іншій території – дощі. Вночі прогнозують 11-16 градусів тепла. Вдень +18-23 градуси, на півдні до +26.

У Києві завтра вдень дощ, можлива гроза. Вночі +12+14 градусів, вдень +21-23. В неділю також дощі. Вночі очікується температура +10+12 градусів, вдень до 22 градусів тепла.

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