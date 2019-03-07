Адвокат: восьми полоненим українським морякам призначили психіатричну експертизу

Працівники ФСБ Росії проводять призначили амбулаторну психолого-психіатричну експертизу вже восьми українським морякам. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов.

Протягом 5, 6 та 7 березня відповідні постанови вручили морякам Сергію Цибізову, Роману Мокряку, Юрію Без’язичному, Владиславу Костишину, Володимиру Варимезу, Сергію Чулибі, Василю Сороці та Віктору Беспальченку.

«Адвокати зробили заяви про неприпустимість проведення подібної експертизи щодо військовополонених, як не передбаченої третьою Женевською конвенцією», – зазначив Полозов.

Він додав, що, оскільки слідство має намір провести експертизу незалежно від позиції захисників полонених, адвокати заявили клопотання про присутність під час проведення експертиз.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.