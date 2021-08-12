Постійно проживати за кордоном бажають 39% українців віком 13-35 років – опитування

Постійно жити за кордоном бажають 39 відсотків української молоді віком від 13до 35 років. Про це свідчать результати дослідження Міжнародного республіканського інституту.

«Більше половини молоді віком 10-15 років розглядають можливість змінити місце проживання, а серед молоді віком 16-35 років цей показник становить 40 відсотків. При цьому постійно проживати за кордоном бажають 39 відсотків молоді віком 13-35 років», – мовиться в результатах опитування.

За даними дослідження, основними причинами бажання змінити місце проживання є відсутність дозвілля (для молоді віком 10-12 років), нестача освітніх можливостей (13-15 років) та економічних перспектив (16-35 років).

Опитування було проведене методом телефонного інтерв’ю (CATI) з 22 лютого по 28 березня 2021 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,4 відсотка для молоді віком від 10-12 та 13-15 років, і 2,6 відсотка для молоді віком від 16 до 35 років.