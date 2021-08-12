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Новини | Суспільство

Постійно проживати за кордоном бажають 39% українців віком 13-35 років – опитування

Більше половини молоді віком 10-15 років розглядають можливість змінити місце проживання, свідчать дані опитування

Постійно жити за кордоном бажають 39 відсотків української молоді віком від 13до 35 років. Про це свідчать результати дослідження Міжнародного республіканського інституту.

«Більше половини молоді віком 10-15 років розглядають можливість змінити місце проживання, а серед молоді віком 16-35 років цей показник становить 40 відсотків. При цьому постійно проживати за кордоном бажають 39 відсотків молоді віком 13-35 років», – мовиться в результатах опитування.

За даними дослідження, основними причинами бажання змінити місце проживання є відсутність дозвілля (для молоді віком 10-12 років), нестача освітніх можливостей (13-15 років) та економічних перспектив (16-35 років).

Опитування було проведене методом телефонного інтерв’ю (CATI) з 22 лютого по 28 березня 2021 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,4 відсотка для молоді віком від 10-12 та 13-15 років, і 2,6 відсотка для молоді віком від 16 до 35 років.

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