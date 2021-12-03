Українська ГО посмертно нагородила білоруського політв’язня Ашурка хрестом «За гідність у полоні»

Українська громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Країна» відзначила покійного білоруського політв’язня Вітольда Ашурка нагородою «За гідність у полоні». Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Ашурка, також інфрмацію підтверили Радіо Свобода в самому об’єднанні.
Згідно з описом нагороди, хрестом Петра Калнишевського «За гідність у полоні» нагороджують громадян України та інших держав, які «були взяті в полон та не зрадили присязі, виявивши взірець мужності та незламність переконань».
Загалом наразі виробили сто хрестів «За гідність у полоні», їх отримали менше ста людей. Нагороду присуджує відповідна комісія з трьох людей після перевірки біографії та отримання довідки зі Служби безпеки України.
У червні 2021 року нагородою «За гідність у полоні» відзначили іншу білоруську політичну ув’язнену Поліну Шарендо-Панасюк.
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Білоруського опозиціонера Вітольда Ашурка засудили до п’яти років позбавлення волі за участь в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Він був визнаний політв’язнем.
Ашурок помер у колонії міста Шклов у травні 2021 року за нез’ясованих обставин. Керівництво установи пояснило смерть зупинкою серця, при цьому тіло видали родичам із перебинтованою головою. Родина Ашурка також не знає точної дати його смерті.
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