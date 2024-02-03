Українська розвідка заявляє про замах на командира екіпажу Ту-95 в Росії

У Росії «розстріляли» командира екіпажу стратегічної авіації, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України 3 лютого.

За даними розвідки, замах на командира літака Ту-95 майора Олега Стєгачова стався в місті Енгельсі.

«Він (Стєгачов – ред.) безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей. Внаслідок атаки Олег Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

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Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно підтвердити цю інформацію.

Судячи з російських медіа, вночі проти 3 лютого жителі Енгельса, Саратовська область, повідомляли про звуки стрілянини в центрі міста. За деякими повідомленнями, на місці стрільби бачили пораненого. Наразі деталей щодо його особи немає.

Згідно з розслідуванням компанії Molfar, Олег Стєгачов – пілот Ту-95МС «Воркута», який живе в Енгельсі.

Російська стратегічна авіація регулярно завдає ракетних ударів по Україні, в тому числі з району Енгельса.