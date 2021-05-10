8-10% в обороті доходів від кіно займають українські фільми – Ткаченко

8-10% в загальному обороті доходів від кіно в Україні займають українські фільми, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він позитивно оцінив у цьому плані роботу Держкіно.

«Я бачу намагання у тому числі і керівництва Держкіно, і нової ради – працювати прозоріше. І розроблений цілий пакет реформи кінокластеру в країні взагалі (ми скоро це почнемо обговорювати), який включає в себе і навчання, і спільні зйомки, я маю на увазі співвиробництво, і зміни в інфраструктурі», – сказав Ткаченко.

«Тому в принципі на черзі новий етап. Крім масового запуску українських фільмів – що дуже добре і вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми – ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати і яким чином ми будемо співпрацювати з західними партнерами», – додав міністр.

За його словами, запрацювало повернення певних коштів західним організаціям, які знімають фільми в Україні, «розпочалися серйозні розмови про великі спільні проєкти».

«І ось ці спільні проєкти з Заходом – це, по-перше, покриття тих збитків, якщо ви їх маєте і не торгуєте з Росією, а по-друге, відкриття нам можливостей співпрацювати для світового ринку. А це вже зовсім інші можливості і стосовно у тому числі навчання наших людей працювати на такому рівні, і залучення коштів», – сказав міністр.

Ткаченко додав, що пандемія зйомкам не заважає, дозвіл працювати кіногрупам є.

«Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Тобто приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну», – наголосив він.

У березні Державне агентство України з питань кіно у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що п’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках.

Держкіно профінансувало 41 фільм у 2020 році. Із 2007-го по 2020 рік було профінансовано 470 стрічок.

У прокат в 2021 році вийшли п’ять українських фільмів, а в 2020 році – 28 картин, повідомили в Держкіно.