Українські позиції на Донбасі обстріляли 7 разів за добу – штаб

Позиції українських вій ськових на Донбасі обстріляли 7 разів протягом поточної доби, втрат немає, повідомляють увечері у штабі Операції об’єднаних сил.

Угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявило про 28 обстрілів їхніх позицій за добу, представники «ЛНР» натомість заявляють про відстутність обстрілів 13 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.