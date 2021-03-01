Українці можуть поїхати до Грузії з 1 березня

1 березня Грузія полегшує в’їзд на свою територію для громадян низки країн, зокрема України.

Громадяни України зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути проведений упродовж останніх 72 годин.

На третій день перебування в Грузії їм доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок, повідомив минулого тижня проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Як пояснив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Раніше Грузія вже спростила правила в’їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.

З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу. Разом із українцями шанс потрапити до Грузії отримали також громадяни Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі. З 1 лютого в Грузії були зняті обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Кілька авіакомпаній уже відновили рейси до Грузії.