Троє українців загинули в ДТП у Польщі – МЗС

Троє громадян загинули в дорожньо-транспортній пригоді у Польщі, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Міністерства закордонних справ.

За даними відомства, ДТП сталася 29 вересня.

«Поблизу міста Жгув Лодзького воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України. Від отриманих травм загинули троє українців. Четвертий громадянин був госпіталізований із незначними ушкодженнями. 30 вересня він був виписаний з лікарні», – йдеться в коментарі.

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Як додають у МЗС, посольство України в зв’язалося з польськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП і вживає заходів, щоб поінформувати рідних загиблих та повернути тіла в Україну.

Раніше цього місяця двоє громадян України загинули в ДТП біля польського села Немґлови.