З Непалу днями виїхали 45 громадян України, лишаються ще 20 – МЗС

Протягом 26 і 27 травня з Непалу виїхали загалом 45 громадян України за сприяння посольства України в Індії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на запит Радіо Свобода.

Він уточнив, що 26 людей вилетіли чартерним авіарейсом компанії Qatar Airways, ще 19 – спецрейсом Turkish Airlines.

«Нині в Непалі перебувають 20 наших громадян, частина з яких знаходиться у високогірних районах. Інша частина планує виїхати на черговому чартерному рейсі Qatar Airways 31 травня. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і надає необхідне сприяння», – зазначив Ніколенко.

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Загалом, додав він, українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину.

За даними МЗС, з 1 червня Непал поступово відновлює регулярне міжнародне авіасполучення – перші регулярні рейси відбудуться до китайського Гуанчжоу, катарської Дохи та Стамбулу. Решту маршрутів країна планує відновити згодом.

Станом на 12 травня в Непалі вимушено залишалися 107 українців.