Українські біженці відтепер зможуть подавати заяви на компенсацію завданої Росією шкоди – Рада Європи

Українські біженці, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії, відтепер зможуть подавати заяви на компенсацію за завдану Росією шкоду. Про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе.

За його словами, з 23 лютого відкрита нова категорія заяв у Реєстрі збитків, який раніше створили для фіксації втрат, спричинених агресією Росії проти України.

Ідеться про компенсацію шкоди, завданої внаслідок вимушеного переміщення, зокрема втрату житла, майна та інші збитки, пов’язані з агресією. У Раді Європи наголошують, що відповідальність і компенсація є ключовими елементами справедливого та тривалого миру.

Реєстр збитків уже зафіксував понад 110 тисяч заяв, однак це лише частина втрат, яких зазнали громадяни України з початку повномасштабної війни. Очікується, що відкриття нової категорії дозволить значно розширити коло постраждалих, які зможуть документально зафіксувати свої вимоги щодо відшкодування.

Реєстр збитків створили під егідою Ради Європи 17 травня 2023 року. 16 грудня 2025 року відбувся запуск Компенсаційної комісії, яка оцінює подані заяви до Реєстру збитків і визначає розмір компенсацій. Якими коштами наповнюватимуть фонд для виплати компенсацій українцям, вирішуватиметься згодом. Раніше верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що основою такого фонду можуть стати заморожені російські активи та нафтові доходи РФ.