Україна названа «частково вільною» у звіті Freedom House про стан свободи у світі

Україна зберегла статус «частково вільної» країни в новому звіті правозахисної організації Freedom House. Про це йдеться у дослідженні «Свобода у світі-2026: тінь автократії, що зростає», автори якого відзначають, що рівень глобальної свободи торік знижувався 20-й рік поспіль.

За даними дослідників, погіршення політичних прав і громадянських свобод спостерігалося у 54 країнах, і лише у 35 країнах було відзначено їхнє поліпшення. На сьогодні всього 21% людей у світі живе у країнах із рейтингом «вільні країни», порівняно з 46% два десятиліття тому.

«Попри те, що 2026 рік приніс нові можливості для людей, які живуть в умовах авторитарного правління від Венесуели до Ірану, останні 20 років були похмурим періодом для глобальної свободи. Збройні конфлікти, перевороти, напади на демократичні інститути та придушення прав авторитарними особами призвели до того, що зниження рівня глобальної свободи відбувається вже два повні десятиліття. Ті, хто продовжує користуватися благами свободи, повинні докласти більше зусиль для протидії авторитаризму та надавати більш ефективну підтримку демократичним устремлінням людей, які протистоять репресіям по всьому світу, інакше цей стійкий спад триватиме», – наголосив виконавчий директор Freedom House Джеймі Флай.

В Україні через розпочате в лютому 2022 року повномасштабне російське вторгнення «заплановані парламентські та президентські вибори були відкладені, а інші права залишаються обмеженими», йдеться в доповіді.

«Чинна адміністрація запровадила низку позитивних реформ у рамках зміцнення демократичних інституцій, але країна все ще бореться з корупцією в уряді, судовій системі та інших секторах», – пишуть дослідники Freedom House.

Окремо вони відзначають, що в липні 2025 року парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав закон, який, «за словами наглядових органів, позбавляв незалежності ключові антикорупційні органи країни». «Ці події викликали протести у великих містах України та попередження Європейської комісії про те, що цей крок може поставити під загрозу вступ України до Європейського Союзу. Законодавці скасували цей захід через кілька днів», – указано у звіті.

Аналітики зауважують, що антикорупційні органи «викрили кілька корупційних скандалів на високому рівні, зокрема масштабну схему розкрадання в одній з найбільших енергетичних компаній України», і «після цих викриттів впливовий помічник Зеленського Андрій Єрмак пішов у відставку з посади керівника апарату президента та з керівних органів національної безпеки».

Також у звіті Freedpm House ідеться про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років і про те, що, за даними українських Повітряних сил, кількість атак російських безпілотників зросла щонайменше вдесятеро порівняно з 2024 роком.

Хоча Україна в звіті Freedom House перебуває серед «частково вільних» країн, як «не вільні» позначені окуповані Росією частини України – Крим, майже вся Луганська область і частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



