В Україні буде День румунської мови

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови – він відзначатиметься щороку 31 серпня, як і в усій Європі. Про це глава української держави повідомив під час спільної з президентом Румунії Нікушором Даном пресконференції в Бухаресті 12 березня.

«У Румунії є День української мови – це 9 листопада. Ми говорили і на рівні наших команд, і сьогодні з паном президентом також про освітні питання – для румунської громади в Україні, для нашої української громади в Румунії. І ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях», – цитує слова Зеленського офіційний сайт президента України.

Нікушор Дан відзначив важливість розмови про румунську меншину в Україні.

«Ми говорили про румунську меншину в Україні та відкритість, яку Україна матиме до неї. Ми отримали гарантії щодо продовження функціонування шкіл румунською мовою та щодо всіх інших прав румунської меншини», – вказав президент Румунії.

Наприкінці 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який оновлює перелік мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов», передбачає вилучення з переліку російської мови, оскільки «немає підстав вважати російську мову загроженою».

Згідно з ухваленим законом, в Україні положення Хартії застосовуватимуться до румунської, а також до таких мов – білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, словацької, угорської, чеської та івриту.

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов – це один із двох законодавчих актів Ради Європи, що спрямовані на захист прав національних та етнічних меншин. Україна ратифікувала Хартію 2003 року.