Олена Костевич і Богдан Нікішин понесуть прапор України на відкритті Олімпіади

Державний прапор на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин, повідомив 21 липня Національний олімпійський комітет України

Уперше в історії проведення головних змагань чотириріччя країни-учасниці мають одразу два прапороносці, жінку та чоловіка. Це пов’язане з позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо принципів гендерної рівності.

Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань є жінками.

Рішення щодо прапороносців України ухвалили на загальнокомандних зборах присутні в Японії спортсмени олімпійської команди. У Токіо наразі зібралися не всі – запроваджені організаторами через COVID-19 обмеження передбачають, що спортсмени прибувають не раніше, ніж за 5 днів до початку змагань і залишають олімпійську столицю не пізніше, ніж черех 2 дні після завершення своїх виступів.

Ігри в Токіо триватимуть до 8 серпня. Офіційна церемонія відкриття відбудеться в п’ятницю, 23 липня, хоча частина кваліфікаційних змагань у Токіо розпочалася вже сьогодні, 21 липня.

Олена Костевич є олімпійська чемпіонкою Афін (2004), дворазовою бронзовою призеркою Олімпіади (2012) з кульової стрільби. Для неї Ігри в Токіо будуть уже п’ятими в кар’єрі.

Богдан Нікішин – чемпіон світу 2015 року, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В Ріо-де-Жанейро 2016 року посів четверте місце. Є найстаршим спортсменом у складі олімпійської збірної України в Токіо, ці Ігри стануть для атлета четвертими в кар’єрі.