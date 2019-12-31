Біля берегів Камеруну викрали частину екіпажу судна, у складі якої українець

Біля берегів африканського Камеруну викрали частину членів екіпажу судна під грецьким прапором, серед того громадянина України, повідомило Міністерство торговельного флоту і острівної політики Греції.

За повідомленням, на судно Happy Lady, що стояло на якорі за два кілометри від берега, було скоєно збройний напад, унаслідок якого викрадені 8 із 28 членів екіпажу. Крім українця, серед викрадених – п’ятеро греків і двоє філіппінців. Іще один грек поранений.

Про інцидент поінформували Міністерство закордонних справ Греції, мовиться в повідомленні.

Міністр торговельного флоту і острівної політики Янніс Плакіотакіс написав у фейсбуці, що влада Греції «робить усе необхідне» для звільнення захоплених моряків.

Гвінейська затока, на березі якої розташований, зокрема, Камерун, останнім часом стала новим центром морського піратства. Але, зазначають оглядачі, напади стаються переважно у відкритому морі, а не так близько від берега.