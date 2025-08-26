В Одесі представники країн Бенілюксу підтвердили підтримку територіальної цілісності України

Міністри закордонних справ України, Люксембургу та Бельгії, а також представник Нідерландів під час зустрічі у форматі Україна-Бенілюкс в Одесі підтвердили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

«Ми найрішучіше засуджуємо триваючу агресивну війну Росії проти України та єдині з народом України в його мужньому захисті свободи, демократії та міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах. Ми наголошуємо, що агресивна війна Росії має бути негайно припинена відновленням всеохоплюючого, справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку та стабільність України та Європи на основі норм та принципів міжнародного права», – йдеться у заяві міністрів.

Представники країн Бенілюкс наголошують, що відповідальність за злочин агресії проти України та її народу має вирішальне значення, тому вони підтвердили свою участь у процесі створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Країни Бенілюксу також обіцяють продовжувати підтримувати Україну з точки зору гуманітарної, військової, фінансової, політичної та реконструкційної допомоги «стільки, скільки буде потрібно».

Також Україна та країни Бенілюксу погодилися поглибити практичну співпрацю в пріоритетних сферах, таких як безпека та оборона, гуманітарне розмінування, підзвітність, реформа сектору юстиції, енергетична стійкість, торгівля та інвестиції, зв’язок, цифрова трансформація, кібербезпека та боротьба з гібридними загрозами.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.



