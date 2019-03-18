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18 Березень 2019, Київ 12:45
Новини | Події

Так тепло, як сьогодні, завтра вже не буде – синоптики

Українські та західні синоптики радять жителям більшої частини території України провести 18 березня більше часу на свіжому повітрі

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Українські та західні синоптики радять жителям більшої частини території України провести 18 березня більше часу на свіжому повітрі.

«Сьогодні навіть і не думайте сидіти цілий день у приміщенні – хоча б на годинку треба вибратися на повітря. Бо так тепло, як сьогодні, завтра вже не буде… Це практично квітневі значення температури повітря. Тому сьогодні купаємося у квітневому теплі, як у відпустці на морі, а завтра повертаємося додому, в березень», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

«19 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі вздовж смуги Вінниччина –Київщина – Житомирщина – Чернігівщина, а також знизить температуру повітря у західних та північних областях України. Поза межами цієї умовної смуги суттєві опади не передбачаються. Теплішим у вівторок очікується повітря на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, проте це вже буде не сьогоднішнє тепло, +9 +14 градусів», – додає український фахівець.

Американський погодний сайт wunderground.com попереджає, що в Києві з 19 березня вдень буде від +8 до +10 градусів, а вночі температура опускатиметься до 0 +2 градусів. Рясних опадів, крім вівторка, не очікується, а сонячні дні чергуватимуться з похмурими.

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