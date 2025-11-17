Українська волонтерка стала лауреаткою нагороди «Пам’ять народу» в Чехії

Українка Надія Калінченкова стала лауреаткою чеської премії «Пам’ять народу». Це 73-річна волонтерка з Донеччини, яка десять років допомагає українським військовим та переселенцям.

Премію «Пам’ять народу» мають вручити сьогодні ввечері під час урочистої церемонії у Національному театрі в Празі за участі президента Чехії Петра Павела. 17 листопада в Чехії відзначають День боротьби за свободу і демократію.

Цього року нагороду здобули ще четверо представників із Чехії та Словаччини, які протистояли комуністичним режимам і політичним репресіям: Мілена Седлачкова та Ярослав Врбенський з Чехії, Федор Гал та Еміл Седлачко зі Словаччини.

«Цим людям ми завдячуємо тим, що живемо у свободі», – зазначив директор Post Bellum і засновник премії «Пам’ять народу» Мікулаш Кроупа.

Post Bellum – це чеська неприбуткова організація, яка займається документуванням історичної пам’яті ХХ століття.

Надія Калінченкова народилася у Глухові на Сумщині, звідки родина переїхала на Донеччину. Вона закінчила Краматорський індустріальний інститут, після якого працювала інженеркою. У 2014 році долучилася до волонтерського руху «Краматорські бджілки», де допомагає плести захисні сітки для українських Сил оборони.

Волонтери, коли плетуть сітки, ніколи не говорять про смерть, розповіла Надія Калінченкова проєктові Post Bellum, який збирає архів усних історій.

«Тут ви повинні бути налаштовані тільки на захист, тільки позитивно, щоб цей позитив через наші сіточки передавався нашим хлопцям. Передавався через ті шкарпетки, що ми вʼяжемо, через ті коцики, які на сидіння робимо, через ті ковдри, через рукавички снайперські, що вʼяжемо. Ми робили кікімори. Щоб тільки позитив, що це людина надягає цю кікімору, людина під цією сіточкою ховається. Хай вона буде дійсно захистом її», – говорить волонтерка.

З 2010 року чеська неурядова організація Post Bellum відзначила понад 70 особистостей, серед яких кілька українців: