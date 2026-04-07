«Укренерго»: через атаки РФ сім областей залишилися без світла

Внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській та Одеській областях, повідомляє компанія «Укренерго».



Зазначається, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.



Також через негоду – дощ, сильні пориви вітру – на ранок повністю або частково знеструмлені понад 170 населених пунктів у 9 областях – Київській, Житомирській, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.



В «Укренерго» кажуть, що сьогодні є необхідність в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах України, закликають обмежите користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00 та не вмикайте кілька таких приладів одночасно.



Голова ОВА Вячеслав Чаус заявив, що сили РФ продовжують прицільно бити по енергообʼєктах на Чернігівщині: учора ввечері були влучання ударних дронів у двох районах області – чотири удари в Корюківському і Новгород-Сіверському районах.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Читайте також: Масовані атаки посеред дня. Росія змінює тактику «терору проти мирного населення»?

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.





