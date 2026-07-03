«Укренерго»: через спеку у кількох областях України застосовані аварійні вимкнення світла

У кількох областях України застосовані аварійні вимкнення електроенергії – через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки, повідомляє компанія «Укренерго».



Графіки погодинних відключень наразі не діють.



У компанії зазначають, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

2 липня після масованої атаки Росії, яка була, зокрема, спрямована на об’єкти енергетики, були знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Але найскладнішою була ситуація на Сумщині.

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України. Причина – вплив сильної спеки на рівень енергоспоживання. Як пояснили в «Укренерго», тривала спекотна погода спонукала споживачів (як побутових, так і бізнес – офіси, магазини, торгові центри) до масового і тривалого використання кондиціонерів протягом доби, що збільшує «звичайний» обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%.

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Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.