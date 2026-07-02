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Новини | Суспільство

«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в Києві та 4 областях внаслідок атаки Росії

Російська атака на Київ, 2 липня 2026 року
Російська атака на Київ, 2 липня 2026 року

Масована атака Росії була, зокрема, спрямована на об’єкти енергетики, повідомляє національна компанія «Укренерго» 2 липня.

«Внаслідок російських ударів – найскладнішою на ранок є ситуація на Сумщині, там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також є нові знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в зведенні.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і залишається на тому ж рівні, що й напередодні.

Компанія радить перенести користування потужними електроприладами сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10 по 16 годину. У вечірні години зберігатиметься «гостра необхідність» в ощадливому енергоспоживанні, тож оператор закликає обмежити користування потужною технікою.


Також «Укренерго» фіксує знеструмлення в близько 70 населених пунктах у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях через погодні умови – грозу та пориви вітру:

«Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі».

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України. Причина – вплив сильної спеки на рівень енергоспоживання. Як пояснили в «Укренерго», тривала спекотна погода спонукала споживачів (як побутових, так і бізнес – офіси, магазини, торгові центри) до масового і тривалого використання кондиціонерів протягом доби, що збільшує «звичайний» обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%.

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Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Дніпро, парки та розпилювачі води: як кияни переживають спеку

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Діти бавляться у фонтані на Арсенальній площі в Києві
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Люди рятуються від сонця кепками, великими капелюшками чи портативними вентиляторами
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6/22 Рамки-розпилювачі, які встановили на Хрещатику
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Спека збільшує навантаження на енергосистему. «Укренерго» закликає до ощадливого енергоспоживання у вечірні години.<br><br>Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко <a href="https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0sajqinQKx56gRp17oR1jNtvxFBYr7hty8AEPbyBDv8LwFpTipJKZGgSZVUaacdLql" class="wsw__a">закликав</a> українців зарядити гаджети, але сподівається, що цей період буде «без суттєвих обмежень»
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