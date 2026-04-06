«Укренерго»: через атаки РФ є знеструмлення у п’яти областях, найскладніша ситуація – на Чернігівщині

За даними місцевої влади, на Чернігівщині сили РФ вдарили по енергооб'єктах, було чотири влучання. Фото ілюстративне
За даними місцевої влади, на Чернігівщині сили РФ вдарили по енергооб’єктах, було чотири влучання. Фото ілюстративне

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлення у Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях, повідомляє компанія «Укренерго».

За повідомленням, найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів.

В «Укренерго» додають, що скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи.

Сьогодні в «Чернігівобленерго» заявили, що на Чернігівщині у Ніжинському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлені 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах. Згодом в обленерго поінформували про знеструмлення понад 76 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що цієї ночі і сьогодні зранку сили РФ вдарили по енергооб’єктах на Чернігівщині, було чотири влучання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

