Вимкнення світла в Києві: «Укренерго» назвало «першочергову причину» збою

У Національній енергетичній компанії «Укренерго» заявили, що першочерговою причиною збою, який призвів до екстреного вимкнення електроенергії в Києві і Київській області 21 червня, є пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів.

У компанії повідомили, що остаточна причина технічного збою в роботі обладнання з’ясовується.

Там також нагадали, що енергопостачання для споживачів відновили через годину після інциденту.

«Наразі ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи. Але першочергова причина збою – це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян. Ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак. Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» також наголосили, що наразі виробництва електроенергії в Україні достатньо для забезпечення потреб споживачів.

«Але продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також у планових ремонтах деякі атомні енергоблоки. Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання», – йдеться в повідомленні.

У компанії закликали зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00, «щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру».

Раніше сьогодні Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про екстрені вимкнення світла у деяких районах Києва та Київській області через аварію. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що по Києву електроенергії не було в 100 тисяч споживачів.

У Міністерстві енергетики зауважили, що, за оперативними даними, місце пошкодження мереж було у Вінницькій області.

Навесні в «Укренерго» повідомляли, що енергосистема України пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.