«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в 5 областях через російські атаки

У п’яти областях України 10 квітня є знеструмлення споживачів через російські удари, повідомило «Укренерго».

«Внаслідок російських дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській і Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі 10 квітня протягом всієї доби в усіх областях України застосовують заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості і графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.