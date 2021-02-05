«Укрзалізниця» закликає проєкт OpenStreetMap коректно позначати Крим

«Укрзалізниця» звернулася до картографічного проєкту OpenStreetMap із проханням розібратися в питанні щодо некоректного зображення АР Крим на мапах сервісу і з закликом виправити неточність щодо зображення території України.

Наразі цей український перевізник, як і багато міжнародних комерційних та державних компаній, використовує цей безплатний сервіс, мовиться в повідомленні «Укрзалізниці».

«АР Крим – це невід’ємна частина України, і її некоректне зображення на будь-яких сервісах, зокрема електронних мапах, є неприпустимим. Наразі фахівці «Укрзалізниці» вже змінили API сервісу з коректним зображенням мапи України… «Укрзалізниця» закликає якнайшвидше виправити помилку на мапі міжнародного проєкту OpenStreetMap», – заявили в компанії.

OpenStreetMap є відкритим міжнародним картографічним проєктом, який через його безплатність використовують численні компанії по всьому світі для зображення картографічних даних. Його принципова політика – позначати фактичну ситуацію на місцях, не оцінюючи її законності й легітимності. Тому після окупації Криму Росією і встановлення нею контролю над українським півостровом проєкт став позначати Крим як ніби частину Росії. Це викликало численні протести.

У червні 2014 року Робоча група Фонду OpenStreetMap ухвалила, що Крим має стати єдиним винятком із політики сервісу і позначатися як частина і Росії, відповідно до фактичного контролю, і України, відповідно до законної належності. В листопаді 2018 року робоча група вирішила було повернутися до позначення Криму як фактично «російського», але вже менш ніж через місяць після численних протестів Рада директорів Фонду OpenStreetMap терміново скасувала це рішення і повернула чинність попереднього.

Відтак на мапах OpenStreetMap Крим як виняток позначається і як український, і як ніби «російський», залежно від налаштувань інтерфейсу програмування (API) конкретної компанії, яка ці мапи використовує. При вході на ці мапи через інтернет-браузер АР Крим, залежно від масштабу, позначена то як «Автономна Республіка Крим», то як «Республика Крым», що є адміністративною назвою, яку насаджує Росія, – але півострів відокремлений лінією, що позначає міждержавні кордони, і від Росії, і від України.

При цьому інші фактично окуповані Росією території, такі, як Абхазія чи Південна Осетія в Грузії чи Придністров’я в Молдові, на цих мапах відокремлені від решти цих країн окремою лінією, що за товщиною середня між позначенням кордонів між державами і меж регіонів усередині держави.

Окремий підхід має OpenStreetMap до окупованих частин Донбасу: вони відокремлені не лінією, а світло-червоною заштрихованою смугою зони по обидва боки лінії фронту. При цьому назви населених пунктів на окупованих територіях наведені ще радянські, що були скасовані і змінені ще 2016 року.

Інші картографічні сервіси теж час від часу мають проблеми з позначенням належності Криму. Законодавство України, а також позиція міжнародної спільноти вимагають вказувати Крим як частину української території. Росія від тих сервісів, які працюють на її території, вимагає позначати півострів як «російський».

Зокрема, один із найпоширеніших картографічних сервісів компанії Google при використанні з території України відокремлює Крим від решти держави дрібним пунктиром міжобласної межі, а з території Росії – суцільною товщою лінією міждержавного кордону. При перегляді з інших частин світу між Кримом і рештою України на мапах Google зображена ще інакша лінія, великий товщий пунктир, «середній» між позначеннями міжрегіональних меж усередині держави і міждержавних кордонів – такий самий, який відокремлює від решти Грузії Абхазію й Південну Осетію.

Окуповану частину Донбасу мапи Google не позначають ніяк і використовують чинні нині назви населених пунктів, змінені відповідно до законодавства про декомунізацію.