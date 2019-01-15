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15 Січень 2019, Київ 16:56
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» відновлює повернення квитків через інтернет

Обмеження на повернення квитків онлайн діяли з 15 грудня 2018 року

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«Укрзалізниця» 15 січня відновлює повернення квитків через інтернет. За даними перевізника, це відбудеться о 16:00 на сайті booking.uz.gov.uа, а також на мобільній версії сайту й мобільних додатках.

Тимчасове припинення повернення квитків через інтернет діяло у піковий, передсвятковий період, – з 15 грудня.

В «Укрзалізниці» кажуть, що такі обмеження допомагають запобігати спекуляціям із квитками під час свят.

На новорічно-різдвяні свята залізничники дали додатково 40 поїздів на понад 300 рейсів.

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