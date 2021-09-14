СБУ: на Укрзалізниці викрили схему, що могла призвести до аварій поїздів

Служба безпеки України повідомляє, що викрила «масштабну корупційну схему» в «Укрзалізниці», яка могла призвести до аварій пасажирських поїздів.

«Учасники оборудки привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. Зловмисники завдали державі мільйонні збитки. За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, представники однієї з філій «Укрзалізниці» налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень.

«Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру. Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій. Проте постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції», – заявили в СБУ.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», триває досудове розслідування.

На вилучену продукцію накладено арешт, додали в Службі безпеки.

Акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник вантажів і пасажирів забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту.