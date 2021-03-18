Укрзалізниця перетворила «Лижний експрес» на «Бойківський» і продовжила його курсування на літо

«Укрзалізниця» ухвалила рішення перетворити «Лижний експрес», який курсує з Києва до Славського, на «Бойківський експрес» і продовжити його курсування на травневі свята і літо. Про це повідомив в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час презентації планів компанії щодо літніх перевезень, повідомили в пресслужбі УЗ.

«Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 745 Київ – Славське навесні та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд із «Лижного експресу» в «Бойківський експрес», адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних і спортивних можливостей не лише взимку», – сказав Перцовський.

Крім того, він заявив про плани компанії щодо розвитку швидкісного залізничного сполучення, зокрема, розглядається технічна можливість призначення Інтерсіті+ між Харковом і Дніпром із можливістю подовження до Мелітополя.

Новий поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Славське «Укрзалізниця» призначила 15 грудня. Згодом його курсування кілька разів продовжували.

Селище Славське – одна з популярних для гірськолижного відпочинку місцевостей в Україні. Основними лижними трасами в цьому районі є гори Тростян, Погар, Кремінь і Менчіл.