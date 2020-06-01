«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів – трансляція

Державна компанія «Укрзалізниця» відновлює рух поїздів. Радіо Свобода транслює подію наживо.

З 1 червня компанія планувала запустити 42 поїзди в центральному, північному, південному та східному напрямках. На захід частина потягів має почати їздити з 4 червня. Крім того, з 1 червня має стартувати рух 214 приміських поїздів.

Пасажирське сполучення в Україні зупинили в березні через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19.

Також з 1 червня у Києві почнуть курсувати міжобласні автобуси і запрацюють дитсадки, спортивні комплекси, фітнес-центри.