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11 лютого 2020, Київ 15:56
Новини | Події

«Укрзалізниця» оголосила конкурс на голову правління

Наглядова рада «Укрзалізниці» залучила для цього провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden

Наглядова рада «Укрзалізниці» офіційно розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління. Про це повідомляє 11 лютого пресслужба компанії.

Наглядова рада «Укрзалізниці» залучила для цього провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

«Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести «Укрзалізницю» вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління», – заявив голова наглядової ради Шевкі Аджунер.

5 лютого Кабінет міністрів призначив виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» члена правління компанії Желько Марчека.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.

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