«Укрзалізниця» попередила про затримку рейсів до та з Перемишля – пасажирів пересадять на автобуси

«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів, які прямують до та з польського Перемишля. Причина – пошкодження контактної мережі у Польщі, кажуть у пресслужбі компанії.

За даними УЗ, поїзд №73 Харків – Перемишль прямуватиме до станції Медика. Там пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля.

У зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами. Посадка в автобуси здійснюватиметься по квитках на поїзд.

«Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня», – сказано у повідомленні.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що збудувала перший зерновоз, який пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм.