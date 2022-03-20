«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 21 березня

«Укрзалізниця» оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 21 березня.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Дніпро:

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.

Краматорськ:

13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;

16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

В «Укрзалізниці» нагадали, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Як повідомлялося 20 березня, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».