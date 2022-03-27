«Укрзалізниця» запустить повноцінний кільцевий маршрут електрички у Києві

«Укрзалізниця» запустить повноцінний кільцевий маршрут електрички навколо Києва. Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

«Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений», – мовиться у повідомленні.

Зазначається що поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 6:10. Останній рейс – о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс – о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

«Повний перелік зупинок електропоїзда виглядає так: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці», – повідомив перевізник.

В «Укрзалізниці» наголошують, що швидкість руху поїздів обмежена з міркувань безпеки, але дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна буде за 21 хвилину.

Вартість проїзду лишається фіксованою – 15 гривень. Квитки можна придбати безпосередньо в електричці або ж в чат-боті «Укрзалізниці».

«Закликаємо пасажирів зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці», – заявив перевізник.

«Укрзалізниця» з 21 березня запустила човникові рейси «Дарниця – Святошин».

Після нападу Росії на Україну 24 лютого метро у Києві працює в режимі укриття, рух поїздів здійснюється частково.