У Києві 28 березня закінчується опалювальний сезон

У Києві у понеділок, 28 березня, завершиться опалювальний сезон для житлового фонду та об’єктів інфраструктури. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Підписано відповідне розпорядження військової адміністрації Києва», – мовиться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що відключення опалення у закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їх керівників.

«Нагадаємо, столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура. Киянам надаються всі комунальні послуги. Цілодобово працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж: 150 одиниць техніки та 400 працівників «Київтеплоенерго» та «Київводоканалу». Крім того, у столиці курсує 90 сміттєвозів, що забирають відходи з вулиць та дворів, зокрема, і габаритне сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів. Понад 2,3 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори», – розповіли у КМВА.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що оголошеної раніше півторадобової комендантської години в Києві та області з вечора суботи до ранку понеділка не буде.

24 березня Кличко заявив, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, в тому числі четверо дітей.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней. Війська РФ з початку вторгнення завдають точкових ракетних ударів по столиці.