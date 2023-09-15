«Не всі паломники ідуть в укриття, коли лунає тривога» – міська влада Умані про безпеку під час Рош га-Шана

Достатньої кількості укриттів для усіх паломників-хасидів в Умані немає, однак більшість із них і не йдуть в укриття, коли лунає тривога, заявили в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч.

«Не всі паломники йдуть в укриття. Ігнорують повітряну тривогу. Ми говорили ще до приїзду, що такої кількості укриттів немає на цій території паломництва», – сказав Ганіч.

Посадовець також зазначив, що хасиди стриманіше реагують на зауваження ізраїльської поліції, яка цього року вдруге допомагає українським правоохоронцям контролювати громадський порядок у місті на період святкувань Рош га-Шана.

«Вони більше є комунікаторами, бо ми всі чітко розуміємо, що ніяких повноважень, прав на нашій території вони не мають. Але вони допомагають нашій Національній поліції у комунікації. І паломники-євреї на свою поліцію реагують більш стримано-виважено», – каже Ганіч.

Він також розповів, що на час масового паломництва хасидів до Умані у місті прибирають вісім разів на добу, а сміття вивозять десять разів на добу. Це, зокрема, стало можливим завдяки туристичному збору, який запровадили торік в Умані.

«Всі паломники та відвідувачі цієї території на цей період зауважили, що в цьому році набагато чистіше на наших вулицях. Тому що останні два роки місто отримує туристичний збір. За ці кошти ми можемо прибрати, достойно зустріти наших гостей, а також підтримати наші Збройні сили, що є сьогодні основною ціллю для нас», – сказав Ганіч.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня. Попри заклики української влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, за даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на ранок 15 вересня до міста прибули понад 32 тисячі паломників.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застерігав громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. «Це надзвичайно небезпечно. Люди мають зрозуміти, що вони наражають себе на небезпеку. Надто багато єврейської крові вже пролито в Європі. Як ми можемо йти на такий ризик?» – цитує голову уряду видання i24News. Він також заявляв про відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.