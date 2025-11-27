«Не є підозрюваним». У НАБУ підтвердили допит Умєрова – ЗМІ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова опитали у справі про корупцію в енергетиці, відомій під назвою «Мідас». Слова Кривоноса цитує видання «Українська правда».

«(Умєров – ред.) дійсно допитаний… Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримаюся від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню», – цитує видання Кривоноса.

Перед цим про те, що секретаря РНБО опитали в НАБУ виданню УП повідомили в його пресслужбі. Там заявили, що він давав свідчення як свідок у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча.

У пресслужбі уточнили, що це відбулося 25 листопада. Сам Умєров ситуацію поки не коментував.

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, фігурант справи про корупцію мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і на ексміністра оборони Рустема Умєрова (який зараз є секретарем РНБО).

Умєров, реагуючи на це, заявив: «Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні».

НАБУ і САП вважають Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

Підозри у справі вручили вісьмом особам.