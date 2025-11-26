Єрмак і Умєров за крок до підозри? Чому під вартою детектив НАБУ, який записав «плівки Міндіча»?

Детектив НАБУ Магамедрасулов досі під вартою. Чому?

Детектив НАБУ під вартою: розгляд апеляції не відбувся, оскільки приміщення суду нібито замінували. Раніше у НАБУ підтвердили, що саме детектив Магамедрасулов займався документуванням фігурантів «плівок Міндіча».

Чому «сидить» детектив і яке майбутнє справ проти нього? Що ще приховують «плівки Міндіча» і що може розповісти детектив?

Зеленський знає, що Єрмак і Умєров за крок від підозри?

Тим часом джерела «Дзеркало тижня» стверджують, що Єрмак очолив переговорну делегацію після того, як Зеленський довідався про підозру голові ОП Єрмаку. Джерела видання вказують, що правоохоронці інформували президента також про готовність матеріалів для підозри секретарю РНБО Умєрову.

У НАБУ вже допитали Умєрова: це підтвердили в РНБО «Українській правді».

Що усе це означає? і що далі буде зі справами фігурантів «Міндічгейту»? Чи справді Зеленський «сховав» Єрмака і Умєрова у делегації на переговорах?

Політичне сприяння?

Сам факт, що до збору досьє могло бути залучене таке широке коло правоохоронці дає підстави говорити, що могло бути політичне сприяння всій цій діяльності

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція «Слуга народу») заявила в ефірі Радіо Свобода, що «дуже складно когось переконати в тому», що збір досьє на детективів НАБУ, політиків і журналістів, які виявили в так званому «бек-офісі» співзасновника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча, відбувся без «політичного сприяння».

Про це депутатка Верховної Ради сказала, відповідаючи на запитання про роль Офісу президента у складанні таких досьє.

«Сам факт, що до збору досьє могло бути залучене таке широке коло правоохоронців (Радіна має на увазі ДБР та Офіс генпрокурора – ред), дає підстави говорити, що могло бути політичне сприяння всій цій діяльності. Ми наразі не знаємо, хто міг це політичне сприяння робити, але з масштабності цього всього дуже складно когось переконати в тому, що тут немає політичного сприяння», – сказала Радіна.

Віткофф вшосте їде до Москви. Які перспективи переговорів про мир?

Забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф – людина, якій Трамп доручив пошук шляхів завершення війни. Він уже п’ять разів зустрічався з Путіним, літаючи до Москви на власному приватному літаку.

Деякі попередні дії Віткоффа викликали тривогу серед зовнішніх спостерігачів, які бояться, що ним маніпулюють або що він неправильно розуміє глибоку історичну складність війни.

Віткофф покладався на перекладачів, наданих Кремлем, для своїх розмов з Путіним та іншими посадовцями, а не на перекладачів, схвалених посольством США.

Після останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у серпні американські та європейські чиновники заявили, що посланець неправильно зрозумів географію українських територій, на які претендував Путін.

Відправлення Віткоффа назад до Москви – візит, який помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив на наступний тиждень – свідчить про бажання Білого дому закріпити частину або всі положення, узгоджені в Женеві та Абу-Дабі.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі Радіо Свобода заявив, що з оприлюднених розмов радника Трампа Віткоффа з представниками Кремля «можна впаяти державну зраду». Заяви з критикою через тон розмови з російським представником на адресу Стіва Віткоффа прозвучали також від американських політиків. Як демократів, так і республіканців.

Так званий «мирний план», який «відродив стосунки Кремля і Білого дому»

Шлінчак наголосив, що йдеться не лише про витік розмов, а про весь так званий «мирний план», який «відродив стосунки Кремля і Білого дому». Шлінчак вважає сам план елементом російської спецоперації, яка вже вплинула на позицію США та ЄС щодо Росії.

Аналітик нагадав, що ще місяць тому Трамп запроваджував санкції проти «Роснефти» і «Лукойла», обговорювалися додаткові санкції щодо російських компаній та питання передачі Україні ракет «Томагавк». На разі про це не говорять.

«Коли з’явився цей план, він поховав не тільки історію з передачею «Томагавків». Він поховав і те, що в Європі почали думати: якщо все рухається до миру, то навіщо говорити про замороження російських активів?» – зазначив експерт.

За його словами, подібні інформаційні вкиди дозволяють Росії «відтермінувати дуже багато рішень, покликаних зменшити можливості Російської Федерації».

Про все це дивіться у програмі Свобода Live:



