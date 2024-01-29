Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК, виявлення «багатьох порушень»

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про проведення в регіонах незапланованих перевірок територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки (ТЦК і СП, колишніх військкоматів).

«Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки. Вдячний СБУ, ДБР і ГПУ за злагоджену кооперацію і професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини», – написав він у фейсбуці ввечері 28 січня, звітуючи про роботу за тиждень. Подробиць міністр не навів.

Крім того, він додав, що команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів із продуктами у військових частинах.

«Виявили непопоставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємося. За результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам», – додав Умєров.

У жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування і військово-лікарських комісій.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів і призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».