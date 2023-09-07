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«Добре знають і поважають в Америці» – Волкер про нового міністра оборони Рустема Умєрова

Волкер про Умєрова (на фото): «Призначена на посаду людина, з якою ми зможемо продовжити продуктивну співпрацю»

Новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова добре знають і поважають в США, заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017– 2019рр) Курт Волкер у Києві.

Відповідаючи на запитання про кадрові зміни щодо керівництва Міноборони України під час війни, Волкер зазначив, зміна урядовців є властивою для демократії.

«Ми розуміємо, що у демократіях люди на посадах змінюються. Ви маєте членів Кабміну, які приходять і йдуть, і це нормально для демократичних країн. Це не має бути, як у Росії, де факт, що когось усунули – це криза чи сигнал чогось. Це нормальна річ. І тому я б не надто переживав саме про факт заміни міністра», – сказав Курт Волкер.

Також він висловився про вже колишнього міністра Олексія Резнікова. Каже: він «добре відомий, дуже ефективний, його дуже люблять. І на Заході та в Сполучених Штатах є велика вдячність за його роботу».

Курт Волкер у Києві, 7 вересня 2023 року
Курт Волкер у Києві, 7 вересня 2023 року

Щодо новопризначеного міністра Рустема Умєрова, Курт Волкер розповів, що його «також добре знають і поважають у Сполучених Штатах. І тому заспокоює той факт, що новопризначена на посаду людина та, з якою ми зможемо продовжити продуктивну співпрацю».

7 вересня президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Його попередник – Олексій Резніков – подав у відставку після заяви Володимира Зеленського про намір замінити міністра оборони України.

Цьому передували повідомлення про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

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