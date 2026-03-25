Умєров заявив, що «невстановлені особи» намагалися комунікувати від його імені

Останніми днями фіксуються спроби комунікації з невідомих номерів від імені секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова – про це Умєров заявив у своїх соцмережах 25 березня.

«Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію», – повідомив він.

Посадовець наголосив, що ці повідомлення не мають жодного стосунку до нього, і закликав дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти джерела комунікації.

«У разі отримання подібних повідомлень – прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації», – додав Умєров.

Секретар РНБО Умєров також входить до складу української делегації, яка бере участь у тристоронніх переговорах зі Сполученими Штатами та представниками Росії. Зокрема, у Флориді 22 березня завершилися переговори українських й американських делегатів.