В уряді розповіли про прийдешнє засідання Ради голів МЗС Євросоюзу за участі Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говоритиме на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейского Союзу про безпекову ситуацію в Україні. Про це повідомив Кабінет міністрів із посиланням на Міністерство закордонних справ 18 квітня.

Як зазначають в уряді, Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні 19 квітня на запрошення очільника зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля. До зустрічі також долучаться очільники дипломатичних відомств всіх 27 держав-членів блоку.

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Поміж іншого, планують обговорити загострення ситуації на Донбасі та на російсько-українському кордоні.

«Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС», – йдеться в повідомленні Кабінету міністрів.

Про те, що голова МЗС України долучиться до зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомив зокрема міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час візиту до Києва 15 квітня.