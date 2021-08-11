Уряд знижує тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств – Галущенко

Кабінет міністрів знижує тарифи на електроенергію для побутових споживачів з 1 жовтня – про це голова уряду Денис Шмигаль та міністр енергетики Герман Галущенко заявили під час засідання 11 серпня.

За словами Галущенка, рішення дозволить «посилити захист побутових споживачів електричної енергії та запровадити фінансову модель покладання фінансових обов’язків».

«З 1 жовтня ми знижуємо тариф для абсолютної більшості населення, яке споживає до 250 кіловат-годин, а йдеться про 80% домогосподарств. Для таких людей тариф буде складати 1,44 гривні з податком на додану вартість», – сказав він.

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Міністр додав, що зниження тарифу стає можливим через запровадження нової моделі покладання спеціальних обов’язків. Вона передбачає «посилання ролі держави через державні генеруючі компанії, зокрема «Укргідроенерго» та «Енергоатом», які ключовими учасниками її реалізації».

Денис Шмигаль у своєму Телеграмі зазначив, що для родин, які споживають більше 250 кіловат-годин на місяць, тарифи лишаться незмінними – 1,68 гривні за кіловат-годину.

З 1 серпня ціна на електроенергію залишилася на попередньому рівні – 1,68 гривні за кіловат-годину.