Уряд Пакистану домагатиметься усунення судді, який виніс смертний вирок експрезиденту Мушаррафу

Уряд Пакистану проситиме Верховну раду суддів цієї країни усунути голову суддівської панелі, яка засудила колишнього президента Первеза Мушаррафа до смерті. Про це 19 грудня повідомив Міністр правосуддя Пакистану Фарог Насім.

За словами Насіма, голова Верховного суду Пешавару Вакар Ахмед Сет порушив принципи роботи суддів і «не має повноважень бути суддею будь-якого високого суду або ж Верховного суду».

Сам 76-річний Первез Мушарраф у відеозверненні з лікарняної палати на початку грудня назвав справу проти нього «необґрунтованою» і сказав, що це «вендета» проти нього.

17 грудня суд в пакистанському Ісламабаді після декількох років судового розгляду виніс рішення про смертний вирок колишньому президентові Первезу Мушаррафу за звинувачення у державній зраді через призупинення дії Конституції у 2007 році.

У своєму рішенні панель суддів наказує правоохоронцям затримати Мушаррафа, який мешкає в Об’єднаних Арабських Еміратах, аби забезпечити виконання вироку.

Крім того, якщо Мушарраф помре до арешту, суд наказав протягти його тіло Ісламабадом та «повісити на три дні».

Мушарраф керував Пакистаном у період 1999-2008 років.

У 1999 році Мушарраф повалив владу тодішнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа завдяки військовому перевороту. Він призупинив Конституцію і ввів надзвичайнй стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку в серпні 2008-го, щоб уникнути можливого імпічменту.

Військові керували Пакистаном майже половину існування з часу незалежності країни від Британії в 1947 році.