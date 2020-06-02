Уряд повідомив про гроші, витрачені в Україні на запобігання поширенню COVID-19

Міністерство фінансів інформує станом на 28 травня, що бюджетні видатки на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, склали 2,62 мільярда гривень. Про це 2 червня повідомляє Урядовий портал.

Із цієї суми близько чверті коштів (658 мільйонів гривень) було виділено з держбюджету, а майже 75% (1 мільярд 965 мільйонів гривень) – із місцевих бюджетів..

«Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2 484 млн грн з місцевих бюджетів)», – додають у міністерстві фінансів.

В Україні станом на ранок 2 червня зафіксовано 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної інфекції РНБО.

Минулої доби виявили 328 нових випадків, померли дев’ятеро людей, 388 одужали.

Кількість виявлених випадків зменшується третю добу поспіль: 31 травня повідомляли про 468 хворих, 1 червня – про 340.